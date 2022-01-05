На Киевской трассе столкнулись карета скорой помощи и Skoda Octavia.

Авария произошла на автотрассе Киев – Харьков возле поселка Коротич, около 22:00. Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.Водитель автомобиля Skoda Octavia не убедившись в безопасности маневра поворачивал с трассы на заправку. В это время в него врезалась карета скорой помощи, которая двигалась по главной дороге в направлении Харькова.В результате ДТП на месте погиб водитель Skoda - мужчина 1977 года рождения. Медицинская сестра, которая была рядом с водителем скорой, получила черепно-мозговую травму.