Chevrolet Aveo застрял в кювете, достать автомобиль помогли спасатели.

5 января в 06:58 спасателям поступило сообщение о том, что на 42-м километре автодороги Чугуев-Меловое между селом Татьяновка и поселком Шевченково Купянского района автомобиль Chevrolet Aveo слетел с трассы в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.В автомобиле было 4 человека, никто не пострадал. Однако самостоятельно выбраться из заснеженной обочины не удалось.К месту происшествия направили отделение пожарно-спасательной части на автомобиле повышенной проходимости и наряд полиции. Спасатели с помощью буксирного троса вытащили легковушку из кювета на ровную часть дороги, после чего водитель продолжил движение самостоятельно.