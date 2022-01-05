Служебный пес вынюхал у мужчины пакет с наркотиками.

4 января в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Украины, который ехал в РФ. На авто сработала служебная собака. Во время осмотра в вещах обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета, похожим на коноплю. Об этом сообщили в государственной пограничной службе."Во время разговора с правоохранителями мужчина говорил неуверенно и медленно, был растерянным и постоянно улыбался. По его версии содержимое упаковки - прикорм для рыбы. Впоследствии он сообщил, что на берегу реки увидел в поле кусты странной растительности на природе", - говорится в сообщении.У мужчины изъяли более 150 граммов вещества. Продолжается экспертиза.