Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения.

4 января в 22:00 на 461 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи поселка Коротич водитель автомобиля "Skoda Octavia", двигаясь в сторону города Люботин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.От полученных травм 44-летний водитель "Skoda Octavia" скончался по дороге в больницу. Также пострадала 49-летняя младшая медицинская сестра.По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.