Оказалось, что 15-летний парень гулял по городу Изюм.

4 декабря около 17:30 правоохранителям поступило сообщение от жителя города Изюм о том, что его 15-летний сын около 16:00 ушел домой и не вернулся. Телефона ребенок при себе не имел. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.На поиски парня ориентировали весь личный состав райуправления. Приметы пропавшего сообщили патрульным нарядам. Правоохранители отработали круг друзей и знакомых подростка, а также проверили авто- и железнодорожные вокзалы, общественный транспорт.В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего, все это время он гулял по улицам города.С подростком и родителями провели профилактическую беседу.