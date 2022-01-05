Граждане Украины, воевавшие на Донбассе в течение четырех лет против украинской армии, получили 10 лет лишения свободы. Их приговорили заочно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ."Следователи спецслужбы установили, что в 2014 году двое граждан Украины присоединились к рядам террористических организаций. Они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также документировано, что боевики участвовали в боях в районе Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.Сепаратисты судом были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.Накануне сообщалось, что воевавший за "ДНР" гражданин Чехии получил 21 год тюрьмы. Изначально бывший профессиональный военный Мартин Сукуп командовал танковым подразделением, а позднее артиллерийской батареей. В "ДНР" он воевал с июня 2014-го по май 2018 года.Также в Чехии суд приговорил к 20 годам тюрьмы Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов "ЛНР".