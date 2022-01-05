Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Информация от полиции: 5 января в 10:00 на проспекте Московском возле железнодорожной станции "Лосево" 55-летний водитель маршрутного автобуса "Богдан" сообщением "Харьков - Мариуполь" совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили родственников и личность погибшей. Ею оказалась 50-летняя харьковчанка.Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства.Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Очевидцы пишут: «Человек 5 уже было на пешеходном переходе,все машины начали тормозить, несколько машин уже остановилось, водитель автобуса летел км 80 так точно, и левым крылом посреди перехода ужарил женщину, ее откинуло метров на 100. Вот так вот это все было, я в 10 метров от пешехода был», сказано в информации канала.