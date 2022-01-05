В Харькове из-за ухудшения погоды на дорогах и тротуарах образовался гололед, и город превратился в настоящий каток.

Харьковчане в соцсетях жалуются, что лед не посыпают, не убирают, и ходить по городу довольно опасно.Так, затруднено передвижение по улицам на Салтовке, Алексеевке, Павловом поле, Холодной горе, Новых домах, в центре и других районах города.В харьковские травмпункты ежедневно обращаются десятки людей, упавших на скользких дорогах и тротуарах, пишет МГ "Объектив".Так, по словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, динамика была возрастающей.— 31 декабря было 26 человек, а 3 января уже 72 человека. Гололедица нарастает, нарастают и травмы, — пояснил Виктор Забашта.Представьте себя пингвином. Чуть согните ноги, не напрягайте колени, семените, наступая на всю подошву. Выглядит, возможно, смешно, но зато действенно.Не ходите быстро, не поднимайте ноги высоко. Чем мельче шаг, тем лучше. В самых опасных местах можно потихоньку скользить.Никогда не держите в гололед руки в карманах. Падение в этом случае грозит серьезными травмами. Чуть разведите руки в стороны и балансируйте.Поскользнулись — присядьте. Если и упадете, то уже с меньшей высоты. Отбросьте все, что у вас в руках: пакеты или сумку. Машите руками, чем сильнее, тем лучше. Это помогает удержаться на ногах.Если вы падаете назад, раскиньте руки в стороны, чтобы не приземлиться на локти. Выгните спину дугой, притяните подбородок к груди — это спасет от удара затылок.Если вы падаете вперед, согните в локтях и напрягите руки, чтобы амортизировать удар.Если вы падаете на бок, не расставляйте руки в стороны, прижмите их к телу. Выгните спину дугой, сожмитесь в комок, притяните ноги к груди.Если вы падаете на лестнице, закройте руками голову и лицо. Не пытайтесь затормозить падение, иначе получите больше переломов.