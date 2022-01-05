В Украине открыли онлайн-запись на бустерную дозу вакцинации от COVID-19 через медицинскую электронную систему Helsi.me.

Как сообщает Укринформ, об этом Helsi.me сообщает в Телеграме.В сообщении говорится, что запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от вакцинации прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.Стало известно, как можно быстро записаться на бустерную вакцинациюВ Helsi.me напомнили, что необходимо перейти по ссылке и выбрать удобный пункт, забронировать день, время и записаться. Для бустерной дозы используют Moderna или Pfizer по утвержденным Министерством здравоохранения схемам:• первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer,• первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer,• первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer,• первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или PfizerВсе данные о ревакцинальной дозе будут сохранены в приложении Helsi. Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 для лиц старше 60 лет.