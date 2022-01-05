Если вы каждый день ложитесь спать между 10 и 11 часами вечера, то риск столкнуться с болезнями сердца снижается на 25%. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эксетера.

Отход ко сну во время так называемого «золотого часа» между 10 и 11 часами вечера сокращает риск развития болезней сердца. Исследователи обнаружили связь между временем отхода ко сну, а также инфарктами и инсультами. Особенно она заметна среди женщин. Учёные из Университета Эксетера уверяют, что привычка ложиться спать после полуночи может повредить сердце, так как такие люди реже видят утренний свет, что нарушает естественные циркадные ритмы тела.Этот вывод был сделан на основе наблюдений с участием более 88 000 британцев в возрасте от 43 до 74 лет. Добровольцы носили специальные браслеты на протяжении недели. Эти устройства отслеживали время отхода ко сну и пробуждение. Также участники эксперимента отвечали на вопросы по поводу своего образа жизни.Их ответы сопоставили с медицинскими записями в течение 5 лет, которые учитывали эпизоды болезней сердца, инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности. Самая низкая частота подобных заболеваний встречалась у тех, кто отправлялся спать с 10:00 до 11:00 вечера.