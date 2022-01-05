В Харькове – 140 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 5 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 243 828 случаев заболевания COVID-19, 5 887 человек находятся под медицинским наблюдением, 231 542 пациента выздоровели, 6 399 - умерли.По состоянию на 5 января, в области за сутки привито 9 756 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 015 772 прививки: первой дозой привито 1 073 242 человека, две дозы получили 942 314 человек, сделали дополнительные прививки 177 человек, ревакцинальную дозу получили 39 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 января в Украине зафиксировано 4 571 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 682 659 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 96 709 человек умерли, 3 491 793 - выздоровели.