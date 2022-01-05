На Рождественские праздники, 6-7 января, в Харькове и области ожидаются небольшие осадки - дождь и мокрый снег, а температура воздуха окажется выше климатической нормы.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.Так, в четверг, 6 января, в Харькове ночью ожидается небольшой дождь, днем – дождь и мокрый снег. На дорогах будет держаться гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.В области сохранится облачная погода, местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 0-5° тепла.В пятницу, 7 января, в Харькове также будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, мокрый снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, 5-10 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.