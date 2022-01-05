В Украине с 1 января 2022 года увеличился сбор при первичной регистрации автомобилей.

Об этом сообщил главный сервисный центр МВД."С 1 января изменен размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто", - говорится в сообщении.С 1 января прожиточный минимум для трудоспособных граждан в Украине вырос на 88 грн и составил 2481 гривну.Сумма сбора зависит от стоимости автомобиля и привязана к прожиточному минимуму. Если цена его не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409 365 грн), то сбор составляет 3%.Если стоимость авто составляет от 165 до 290 прожиточных минимумов (409 365 - 719 490 грн), размер сбора составит 4%.При стоимости авто более 290 прожиточных минимумов, размер сбора составит 5%.Ранее сообщалось, что в Украине в марте 2021 года было зарегистрировано 34,8 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Это на 87% больше, чем годом ранее.