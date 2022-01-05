За вчерашние сутки, 4 января, в областную клиническую травматологическую больницу в Харькове обратились 79 человек с травмами из-за гололедицы.

Как пишет "Суспільне", по словам заведующего отделением амбулаторной травмы Алексея Гончарова, случаи травм выросли примерно в два-три раза.— Травмы, в основном, связаны с непогодой и гололедицей: это повреждение конечностей - чаще всего переломы, повреждения связок, ушибы. В целом, не тяжелые травмы, хотя некоторые нуждаются в госпитализации. Обращаются люди всех возрастов, но преимущественно взрослые и пожилые,— сказал Гончаров.Сегодня, 5 января, в Харькове из-за ухудшения погоды на дорогах и тротуарах образовался гололед, и город превратился в настоящий каток. Харьковчане в соцсетях жаловались, что лед не посыпают, не убирают, и ходить по городу довольно опасно. Так, затруднено было передвижение по улицам на Салтовке, Алексеевке, Павловом поле, Холодной горе, Новых домах, в центре и других районах города. В харьковские травмпункты ежедневно обращаются десятки людей, упавших на скользких дорогах и тротуарах.Надеемся, вам не понадобится эта информация, но на всякий случай даем адреса травмпунктов в Харькове:• Московский район: пр. Московский, 195, телефон: (057) 725-24-62,• Новобаварский район: пр. НовоБаварский, 90, телефон: (057) 376-20-76, пр Любови Малой, 4, телефон: (057) 370-40-28,• Основянский район: пер. Руставели, 10, телефон: (057) 732-59-63,• Шевченковский район: пер. Балакирева, 3а, телефон: (057) 349-87-65, ул. 23-го Августа, 23а, телефон: (057) 725-24-12,• Немышлянский район: Салтовское шоссе, 266, корпус В, телефон: (057) 710-24-60, ул. Краснодарская, 104, телефон: (057) 738-10-08,• Индустриальный район: пр. Александровский, 122, телефон: (0572) 93-81-94.