Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) стартовала 5 января в Украине.Для участия в пробном ВНО необходимо зарегистрироваться на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования. Абитуриент может зарегистрироваться на прохождение одного или двух тестов. В день проведения пробного ВНО можно будет сдать один тест. Регистрация продлится до 22 января.
Сессия пробного ВНО состоится 19 и 26 марта 2022 года по таким предметам: 19 марта - украинский язык; украинский язык и литература; 26 марта - история Украины, математика, математика (задание уровня стандарта), биология, география, физика, химия, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский).
С более подробной информацией о пробном ВНО можно ознакомиться на сайте ХРЦОКО.
Напомним, регистрация участников основной сессии ВНО пройдет с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по следующему графику: 23 мая – физика; 26 мая – химия; 31 мая – украинский язык и литература; 3 июня – математика; 6 июня – испанский, немецкий, французский; 7 июня – английский язык; 10 июня – история Украины; 14 июня – география; 17 июня – биология.