Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Новый год начнется с прыжков. Это могут быть прыжки через пропасть (возможно, финансовую), с парашютом (быть может, в горящую избу), в тихий омут с погружением. Словом, сидеть в углу не придется.Вас ждут мореплавания, кораблекрушения, каракатицы, шторма, пираты и прочие прелести разгульной морской жизни. Если же у вас аллергия на морской антураж, сидите дома. Только не жалуйтесь, что жизнь проходит мимо.У Близнецов в этом году можно выпросить кучу снега летом, а также полные чулки подарков. А все потому, что звезды обещают им много плюшек, грузовик с пряниками и еще на ушко сообщат, где медом намазано.Раки в наступившем году будут жить богато и красиво, что может вызвать у коллег и знакомых неприкрытую зависть. Так что не забывайте делиться. А еще почаще смотрите на небо и загадывайте желания.У Львов есть все шансы подняться вверх, спуститься вниз и постичь многие тайны мироздания. Вам, возможно, удастся исполнить свою заветную мечту, а заодно еще несколько не очень заветных.Девы обретут рай на земле. И будет он мягким и безболезненным. Самое счастливое событие года – поездка куда-нибудь на родину бегемотов или, на худой конец, в Карпаты. Фортуна не дремлет.У Весов непомерный перфекционизм достигнет апогея. Чего бы они ни добились, им все равно будет казаться, что можно было выше, сильнее и быстрее. Зато творческих идей будет предостаточно.Скорпионым будут то и дело ставить эксперименты на окружающих. Ближе к лету многие представители знака начнут порхать над обстоятельствами и даже плевать на них с высоты птичьего полета.Стрельцы будут много строить, и не обязательно в буквальном смысле – многие станут архитекторами собственной судьбы. Если повезет, это может побудить их к грандиозным замыслам.У Козерогов все пойдет как по маслу. Особенно поначалу. Все, о чем вы только могли мечтать, будет скользить к вам в руки так же легко, как малыш с ледяной горки на ближайшей детской площадке.Водолеев в этом году ждут приключения. Обычно вы их сами выискиваете. Теперь же все будет наоборот – приключения будут бегать за вами. Верный выход из ситуации — расслабиться и получать удовольствие.Среднестатистической Рыбе лучше всего постараться незаметно слиться. Иначе догонят и сделают морского конька. Самое грамотное – залечь на дне под невзрачным камушком.