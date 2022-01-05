Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Новый год начнется с прыжков. Это могут быть прыжки через пропасть (возможно, финансовую), с парашютом (быть может, в горящую избу), в тихий омут с погружением. Словом, сидеть в углу не придется.
Телец (21.04–20.05)
Вас ждут мореплавания, кораблекрушения, каракатицы, шторма, пираты и прочие прелести разгульной морской жизни. Если же у вас аллергия на морской антураж, сидите дома. Только не жалуйтесь, что жизнь проходит мимо.
Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов в этом году можно выпросить кучу снега летом, а также полные чулки подарков. А все потому, что звезды обещают им много плюшек, грузовик с пряниками и еще на ушко сообщат, где медом намазано.
Рак (22.06–22.07)
Раки в наступившем году будут жить богато и красиво, что может вызвать у коллег и знакомых неприкрытую зависть. Так что не забывайте делиться. А еще почаще смотрите на небо и загадывайте желания.
Лев (23.07–23.08)
У Львов есть все шансы подняться вверх, спуститься вниз и постичь многие тайны мироздания. Вам, возможно, удастся исполнить свою заветную мечту, а заодно еще несколько не очень заветных.
Дева (24.08–23.09)
Девы обретут рай на земле. И будет он мягким и безболезненным. Самое счастливое событие года – поездка куда-нибудь на родину бегемотов или, на худой конец, в Карпаты. Фортуна не дремлет.
Весы (24.09–23.10)
У Весов непомерный перфекционизм достигнет апогея. Чего бы они ни добились, им все равно будет казаться, что можно было выше, сильнее и быстрее. Зато творческих идей будет предостаточно.
Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионым будут то и дело ставить эксперименты на окружающих. Ближе к лету многие представители знака начнут порхать над обстоятельствами и даже плевать на них с высоты птичьего полета.
Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы будут много строить, и не обязательно в буквальном смысле – многие станут архитекторами собственной судьбы. Если повезет, это может побудить их к грандиозным замыслам.
Козерог (22.12–20.01)
У Козерогов все пойдет как по маслу. Особенно поначалу. Все, о чем вы только могли мечтать, будет скользить к вам в руки так же легко, как малыш с ледяной горки на ближайшей детской площадке.
Водолей (21.01–20.02)
Водолеев в этом году ждут приключения. Обычно вы их сами выискиваете. Теперь же все будет наоборот – приключения будут бегать за вами. Верный выход из ситуации — расслабиться и получать удовольствие.
Рыбы (21.02–20.03)
Среднестатистической Рыбе лучше всего постараться незаметно слиться. Иначе догонят и сделают морского конька. Самое грамотное – залечь на дне под невзрачным камушком.