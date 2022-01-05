В Харьковской области полицейские задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве своей сожительницы.

Как рассказали в областном ГУНП, 4 января полицейские получили сообщение от врача скорой помощи, которому пришлось констатировать смерть 52-летней жительницы поселка Песочин. Тело женщины с многочисленными гематомами было обнаружено в доме по месту жительства.Во время расследования полицейские установили, что к смерти причастен ее 37-летний сожитель, уже судимый за умышленное убийство. Как выяснилось, во время совместного употребления алкогольных напитков между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник стал избивать руками и ногами пострадавшую. От полученных травм женщина погибла.Правоохранители также сообщают, что задержанный пытался скрыть свою причастность к происшествию и давал ложные показания полицейским.Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преднамеренного убийства. Ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.