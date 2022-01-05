За 5 тысяч долларов капитан полиции обещал освободить подозреваемого в ограблении от ответственности.

Как рассказали в прокуратуре со ссылкой на материалы следствия, 20 декабря 2021 года мужчина остановил автомобиль и попросил подвезти его. Когда злоумышленник выходил из автомобиля, он украл у водителя пакет с его личными вещами.Во расследования заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции одного из областных районных управлений предложил мужчине заплатить ему 5 тысяч долларов. За эту сумму полицейский обещал не привлекать вероятного преступника к уголовной ответственности за кражу.Мужчина согласился и в конце декабря передал капитану полиции первую часть взятки в сумме 2 тысяч долларов. А уже 5 января после передачи остальной суммы полицейский был задержан. На данный момент по месту жительства и работы задержанного проводятся обыски, а следователи решают вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.Если вина полицейского будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.