В ночь на 31 декабря мужчина жестоко избил и задушил свою сожительницу.

Как сообщает издание Вечерний Харьков со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, убийство произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2015 года. Согласно материалам следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своей 37-летней сожительницей и начал наносить ей удары руками и ногами по телу.После нанесения потерпевшей телесных повреждений обвиняемый увидел, что женщина еще жива, поэтому он взял ремень и задушил женщину.Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор в отношении мужчины и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.