Харьковские полицейские провели рейд и выявили киоски, в которых нелегально продавался алкоголь.

Как сообщили в областном главке полиции, во время профилактического рейда правоохранители обнаружили три факта продажи алкогольных напитков без соответствующей лицензии в торговых киосках на территории Московского района.По фактам выявленных нарушений полицейские составили административные протоколы по статьям за нарушения правил продажи алкоголя и порядка производства хозяйственной деятельности. Нарушителям грозит штраф и конфискация предметов торговли и выручки, вырученной от продажи. Материалы направлены в суд.