О происшествии сообщают харьковские телеграм-каналы.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах, на проспекте Тракторостроителей водитель, который перевозил куриное мясо, рассыпал продукцию по трассе. Сообщается, что водитель не сразу заметил выпадающий из автомобиля товар, из-за чего мясо рассыпалось на десятки метров.
«Водитель не сразу увидел что курицы санкционировали побег, машина поехала дальше. А местные жители сразу начали собирать мясо», - пишут очевидцы в телеграм-канале.