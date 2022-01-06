За минувшие сутки регион попал в тройку лидеров по количеству заболевших COVID-19.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 5 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 93 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 21,6%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 397 случаев коронавирусной инфекции, 221 человек выздоровел, 8 - скончались.