О том, где в Харькове не будет холодной воды 6 января рассказали в КП "Харьковводоканал".

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 53, 53-а, ул. Клочковская, 193-а,б, 197-г, ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №3, стояк) до 20:00 06.01.22 г.; ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.22 г.

Индустриальный район: пр. Московский, 298 (п. №3) до 17:00 06.01.22 г.

Киевский район: ул. Шекспира, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 07.01.22 г.; б-р Мира, 1 (п. №2) до 20:00 06.01.22 г.

Новобаварский район: ул. Юрия Паращука, 13 (п. №2) до 17:00 06.01.22 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 06.01.22 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: