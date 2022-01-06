Из-за ухудшения погодных условий и гололеда водителям приходилось вызывать спасателей ГСЧС.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели восемь раз выезжали на помощь водителям, автомобили которых попали на скользкие участки дорог и не могли выехать самостоятельно.В частности, в Индустриальном районе города Харькова спасателям пришлось с помощью спецавтомобиля повышенной проходимости вытаскивать четыре грузовика на улице Плиточной. Без посторонней помощи многотонные фуры выбраться из скользкой ловушки не могли.Также в Московском районе Харькова, на улице Владислава Зубенко, спасатели вытащили автомобиль "DACIA Logan", который застрял из-за гололеда. А часом раньше на улице Гвардейцев Широнинцев пришлось вытаскивать из грязи легковушку "Daewoo Nexia". Водитель попал в яму, возникшую в результате проседания грунта.Еще в двух случаях водители легковых авто не справились с управлением и вылетели с дороги на обочину. Первый случай произошел в Купянском районе на трассе Чугуев-Меловое. Другой случился в Харьковском районе вблизи садового общества "Розплідник". Там спасатели вытащили легковушку "ЗАЗ Славута" из кювета. В машине вместе с водителем находился шестилетний ребенок.По данным Украинского гидрометеорологического центра, 6 января в Харькове возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Поэтому спасатели обращаются к водителям быть очень осторожными на дороге, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.