Правоохранители направили Харьковский окружной административный суд иск о признании противоправным бездействие администрации национального природного парка.

По данным правоохранителей, в 2009 году на территории Двуречанского района (сейчас это Купянский район) создан национальный природный парк, который является объектом природно-заповедного фонда общегосударственного значения. Площадь парка составляет более 3000 гектаров.Однако, как сообщили в прокуратуре, в течение 12 лет с момента создания парка его границы не установлены и не разработаны правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых он расположен.По мнению ведомства, это нарушает нормы Законов Украины "О природно-заповедном фонде Украины" и "О землеустройстве". Более того, бездействие должностных лиц может привести к потере земель природно-заповедного фонда.По данному факту в прокуратуре подали иск о признании бездействие противоправным и требуют обязать администрацию парка разработать документы на земельные участки национального природного парка.