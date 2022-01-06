На мужчин составлен админпротокол, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.

Инцидент произошел 5 января на Печенежском водохранилище вблизи села Артемовка Чугуевского района. Около часа ночи инспекторы увидели двух мужчин, которые ловили рыбу сетями. Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.В сетях у нарушителей были: лещ - 74 экз., щука - 12 экз., линь - 2 экз., плотва - 2 экз. Общий вес - 57 кг.На браконьеров составлен админпротокол. Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составляет более 169 тысяч гривен.