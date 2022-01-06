Россиянка пыталась вывезти нотные произведения печати, которым больше 100 лет, без разрешительных документов.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Гоптовка". Гражданка РФ пересекала таможенную границу в качестве пассажирки автомобиля, что ехал в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.Во время общения женщина заявила, что у нее нет запрещенных товаров или подлежащих обязательному декларированию. Однако во время осмотра у нее обнаружили нотные печатные изделия."Пассажирка провозила 30 нотных произведений печати ориентировочно изданных с 1880 по 1930 годы. Согласно положениям законодательства Украины, для вывоза культурных ценностей лицо должно иметь свидетельство установленного образца. Но гражданка не предоставила никаких разрешительных или иных документов", - говорится в сообщении.На женщину составили протокол, ноты изъяли.