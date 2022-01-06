Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

По информации канала, дело Николая Харьковского будет рассматривать в суде та же судья, которая ранее дала ему условный срок за стрельбу по людям.Речь об инциденте, который случился в 2019 году. Тогда 14-летний Харьковский расстрелял из пневматического пистолета семью, за что получил условное наказание.Напомним, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в городе Харькове произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего водителя Николая Харьковского, который двигался на красный сигнал света. В результате аварии водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб на месте.После ДТП 16-летнего водителя и трех пассажиров Infiniti, а именно двоих 19-летних мужчин и 16-летнюю девушку доставили в больницу. Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.Также проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего в управление автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УК).