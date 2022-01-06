В Харькове в ночь на 6 января скончался известный языковед, профессор и поэт Владимир Калашник.

Об этом сообщили в Национальном союзе писателей Украины."Ушел из жизни Владимир Семенович Калашник, известный харьковский поэт, языковед, человек энциклопедических знаний и большого сердца. Сердца, в котором хватало места всем – и коллегам, и студентам, и тем, кто встречался на жизненной дороге только раз. Человек слова, служившего Слову весь свой век. Царство Небесное и вечная благодарность Вам, Владимир Семенович, за тепло и науку!", - говорится в сообщении.Калашник Владимир Семенович – бывший заведующий кафедрой украинского языка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины, член Украинской свободной академии наук (США). Заслуженный профессор Каразинского университета.Написал труды: "Фразеология современного украинского языка", 1977, "Фразобразование в украинском поэтическом языке советского периода", 1985; "Особенности словоупотребления в поэтическом языке", 1985; пособия по украинскому языку. Составитель "Словаря фразеологических антонимов украинского языка" (2004).Награжден почетной грамотой Верховной Рады. Отличник образования Украины. Владимир Калашник также написал несколько поэтических сборников.