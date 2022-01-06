Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко подписал приказ о бустерной вакцинации против коронавируса для всех вакцинированных от 18 лет.Об этом сообщил Виктор Ляшко на своей Facebook-странице.
Бустерную дозу вакцины против COVID-19 разрешили для всех желающих от 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.
"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - сообщил Ляшко.
Сообщается, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
Ляшко уточнил, что привитым двумя дозами вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.
Сообщается, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.