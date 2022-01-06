Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко подписал приказ о бустерной вакцинации против коронавируса для всех вакцинированных от 18 лет.

Об этом сообщил Виктор Ляшко на своей Facebook-странице.Бустерную дозу вакцины против COVID-19 разрешили для всех желающих от 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации."Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - сообщил Ляшко.Сообщается, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.Ляшко уточнил, что привитым двумя дозами вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.Сообщается, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.