Теплые эмоции и исполнение желаний подарили партийцы Блока Светличной «Разом!» ребятишкам из семей, оказавшихся с сложной жизненной ситуации – депутаты продолжают хорошую традицию по поддержке детей, живущих в интернатах и социальных центрах.

Депутаты команды Юлии Светличной вместе с волонтерами организовали праздник с подарками для ребятишек в Харьковском областном центре социальной поддержки детей и семей «Надежда». Это учреждение находится в Ольховатке Купянского района, неподалеку от Великого Бурлука.– Блок Светличной «Разом!» давно сотрудничает с центром «Надежда». Стараемся помогать не только перед праздниками, в течение года мы тоже на связи и все, что необходимо, пытаемся передавать, – говорит депутат Харьковского городского совета от «Блока Светличной «Разом!» Татьяна Шталь. – Но в праздники все же хочется, чтобы каждый ребенок получил немножко больше душевного тепла. Так что мы с радостью приняли участие в акции «От сердца к сердцу» и подготовили детишкам подарки под елочку. Всегда стараемся помогать нашим деткам вместе.Детям, которые живут в области, в территориальных громадах, особенно нужна такая поддержка, отмечает член политической партии «Блок Светличной «Разом!» Алексей Андреев.– Это очень важно, потому что всегда уделяется большое внимание областному центру. А детворе в территориальных громадах его не хватает, – говорит Алексей Андреев. – Но сила нашей партии как раз в том, что мы обращаем внимание на каждого. Я очень счастлив, что мы вместе сделали такой праздник, и дети получили удовольствие.По словам волонтеров благотворительной организации «От сердца к сердцу», это уже 14-я благотворительная акция в детском центре в Ольховатке.– Дети написали, что они умеют, чему научились, к чему стремятся – и за это от святого Николая получили желаемые подарочки. Кто-то – набор фломастеров, кто-то – куклу, перчатки, расческу или мишку, – рассказывает волонтер Анна.Подарить праздник несложно, если действительно этого желаешь, говорят благотворители. Без подарков и ярких эмоций в социальном центре не остался никто.