В Харькове – 262 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 6 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 280 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 244 225 случаев заболевания COVID-19, 6 055 человек находятся под медицинским наблюдением, 231 763 пациента выздоровели, 6 407 - умерли.По состоянию на 6 января, в области за сутки привито 10 124 человека. Всего с начала вакцинации сделано 2 025 896 прививок: первой дозой привито 1 075 708 человек, две дозы получили 949 878 человек, сделали дополнительные прививки 193 человека, ревакцинальную дозу получили 117 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 января в Украине зафиксировано 6 632 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 689 291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 96 896 человек умерли, 3 500 914 - выздоровели.