Очень люблю натуральные запахи. Хотелось бы перед Рождеством устроить себе праздничный релакс. Какие масла лучше использовать? Кристина

Ароматы помогают снять усталость, улучшить память, укрепить сон, восстановить ауру, успокоить нервы, устранить иммунный дефицит, обрести веру в себя, избавиться от комплексов и т. д.Например, аромат розы показан при неврозе, депрессии, различных страхах. Он повышает работоспособность, дает чувство спокойствия и защиты, помогает снять гнев и ревность.Сандаловое масло применяют при стрессе, плаксивости, бессоннице, астено-депрессивном синдроме. Сандал успокаивает, оказывает расслабляющее действие, способствует росту творческих способностей.Илаг-иланг используют в состоянии депрессии, тревожности, раздражительности. Он усиливает энергетику, повышает уверенность в себе, создает легкую эйфорию и раскрепощает чувственность.Анис подойдет для снятия тревожности, нервного и психического напряжения. Он расслабляет, уменьшает мышечное напряжение.Масло мускатного шалфея часто применяют при депрессии. Оно уравновешивает эмоции, устраняет астено-депрессивное состояние.Кориандр облегчает состояние при апатии, общей усталости, перенапряжении. Расслабляет и стимулирует нервную систему, укрепляет память, повышает настроение, снимает головную боль.Масло жасмина тонизирует и восстанавливает жизненные силы, помогает при депрессиях и от бессонницы. Способствует концентрации, укрепляет память, вызывает чувство эйфории, увеличивает чувственность.Лаванда стимулирует нервную систему, расслабляет, снимает умственное напряжение, беспокойство и апатию, повышает производительность.Лимон стабилизирует нервную систему, помогает при депрессии, позволяет быстрее адаптироваться к новым условиям, усиливает интерес к жизни.Бергамот помогает обрести уверенность, повышает коммуникабельность, ослабляет тревогу, притягивает успех и достаток.Грейпфрут придает чувство легкости при подавленности, избавляет от грустных мыслей.Апельсин нормализует настроение, снимает нервное напряжение, стресс, ощущение беспокойства.Розмарин укрепляет нервную систему, снимает умственную и физическую усталость, обеспечивает душевный покой, придает уверенность в собственных силах.