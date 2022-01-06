Вечером 5 января произошла авария, из-за которой остались без света тысячи жителей Северной Салтовки.Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, авария случилась на подстанции около 17 часов.
Так, без электроснабжения остались жители 10 девятиэтажек по ул. Н. Ужвий, Метростроителей, Дружбы народов и Гвардейцев Широнинцев - всего 2600 абонентов. После проведения ремонтных работ, в 20.25 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.
По информации АО "Харьковоблэнерго", аварийное отключение электроэнергии на Северной Салтовке произошло из-за повреждения кабельной линии 10 кВ. Среди основных причин повреждения – резкое колебание температур.
"Кабельная линия здесь была проложена более 30 лет назад. Она идет под землей, через овраг. Сложный рельеф этой местности и неблагоприятные погодные условия усложняли работу энергетиков, оперативно выехавших на ликвидацию аварии", – отметили в "Харьковоблэнерго".
Чтобы избежать длительного обесточивания, дома, пострадавшие в результате аварии, были заживлены по резервной схеме. В 20.25, напомним, электроснабжение было возобновлено.