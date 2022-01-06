Если вы не стоите на коньках, а лыжи просто не нравятся, всегда можно отправиться на ледяную горку. Для такого развлечения не нужны специальные навыки, достаточно надувного тюбинга – и катайся в свое удовольствие.

Тюбинг – устройство, предназначенное для катания с горки, по снежному насту. Преимуществом тюбинга перед традиционными санками является его легкость, наличие удобных ручек и защитных креплений, а также модели, предназначенные для катания в паре.Размер изделия можно определить, зная рост человека. Самый распространенный начинается с 60 сантиметров в диаметре и доходит до 150 сантиметров. Однако выпускаются изделия с большим и с меньшим размером. Следует учесть, что размер, указанный на этикетке, относится к изделию не в рабочем состоянии. Если его надуть, он окажется меньше. Определить нужный размер можно прямо в магазине. Просто сядьте в тюбинг, если вам комфортно, то можно покупать. Для очень высоких людей и для пары изготавливаются модели до 120 сантиметров в диаметре.При покупке тюбинга обратите особое внимание на материал, из которого он изготовлен. Самой долговечной и прочной считается армированная ПВХ-ткань. Изделие из такой ткани показывает высокую скорость, служит намного дольше и выдерживает большую нагрузку.Есть модели тюбингов и с менее прочным, но ярким разноцветным покрытием. Они изготавливаются из кордура, нейлона или полиокфорда. При изготовлении дна также используется ПВХ-материал, но намного более плотный, чем ткань чехла, благодаря чему он хорошо скользит и долго не стирается.Если вы предполагаете часто кататься, то следует выбирать модель, у которой плотность ткани дна не менее 900 граммов на квадратный метр. Для верхней части конструкции будет достаточно плотности ткани в 650 граммов на квадратный метр. Есть модели и пластиковым дном. На таких изделиях хорошо кататься с ледяной горки.