Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в пятницу, 7 января, в городе – облачно с прояснениями, ночью - небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем - без существенных осадков, ночью и утром - туман, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток - около нуля градусов.В субботу, 8 января, – облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 3-8 градусов ниже нуля, днем – 0-5 градусов мороза.В воскресенье, 9 января, - облачно с прояснениями, ночью - без существенных осадков, днем - местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 4-9 градусов мороза, днем – 1-6 градусов ниже нуля.