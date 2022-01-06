Украинцы потеряли надежду на будущее – лишь треть считает, то 2022-й будет лучше предыдущего. Таковы результаты социологического исследования. Что усугубляет пессимизм людей и реально ли стабилизировать ситуацию в стране?

Одной из главных проблем является коррупция

Люди пребывают в какой-то растерянности



Нужно анализировать, за кого голосуешь

Согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», всего 31% украинцев считает, что новый год будет лучше предыдущего. Еще треть респондентов думает, что ничего не изменится, столько же опрошенных считают, что наступивший год будет хуже 2021-го. Прошлогодние ожидания украинцев были куда оптимистичнее: 52% надеялись, что 2021 год будет лучше 2020-го. В целом более молодые участники опроса (до 40 лет) ожидают, что 2022 год скорее будет удачнее, а люди постарше думают, что ничего не изменится или станет хуже.Важнейшими проблемами страны, по мнению опрошенных, являются коррупция (55%) и война (51%), а также экономический кризис (32%), некомпетентность властей (31%), эпидемия коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественная медицина (24%).Такой результат вполне закономерен, поделился своим мнением с «Вечерним Харьковом» политолог доктор политических наук, профессор Игорь Полищук.– Люди возлагали большие надежды на нового президента, наивно ожидая, что придет новый, несистемный лидер и сделает жизнь намного лучше. А получилось наоборот, – говорит политолог. – Полный непрофессионализм власти приводит к столь плачевным результатам, к тому, что люди теряют надежду на будущее.Нынешний глава государства Владимир Зеленский второй год подряд возглавляет рейтинг «Разочарование года» – согласно данным общеукраинского опроса, который провел фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Президента называют разочарованием 45% опрошенных, при этом политиком года считают 17 % респондентов.Разочарование, пессимизм, растерянность людей заметны невооруженным глазом.– Могу судить даже по празднованию Нового года харьковчанами – фактически веселья нет. Люди пребывают в какой-то растерянности, – говорит Игорь Полищук. – Такое настроение мы, кстати, заметили еще по прошлогодней избирательной кампании в местные советы. Ситуация, конечно, удручающая. Да еще и пандемия, которая подкосила и малый и средний бизнес, подлила масла в огонь....Однако все поправимо, обнадеживает политолог.– Просто нужно на следующих выборах включать голову, рассудок. Сознательно анализировать, за кого голосуешь, чего ты хочешь от того или много человека. Необходимо самому включаться в процесс изменений, быть более ответственным избирателем. Стоит ли надеяться, что придет сказочный герой и осчастливит всех? Так не бывает! Нужно самому предпринимать определенные усилия – голосовать за профессионалов, которые уже показали какие-то результаты, которые умеют не только шутить, но и что-то делать, имеют опыт управления. Новые лица – это хорошо, но это должны быть проверенные люди. Тогда будет результат, – считает Игорь Полищук. – Например, Юлия Светличная – достаточно молодой лидер, но показала прекрасные результаты. Вот за такие «новые лица» надо голосовать, а не за медийных персонажей. Ведь когда мы садимся в самолет, мы хотим, чтобы им управлял пилот, а не артист разговорного жанра. А здесь – большая страна...