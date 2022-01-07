Безумства тирана, психушка с адскими врачами, закрытый мир, ограниченный матрасами, патриции, явно напрашивающиеся на диагноз. Трагифарс «Калигула» харьковского театра имени Шевченко завоевал три главные награды на 28-м Каирском международном фестивале экспериментального театра. Как шевченковцам удалось донести свои мысли людям с другой культурой и ментальностью?

Сложности добавили адреналина

Небожители находятся в параллельном мире



Калигула – не абсолютное зло

«Мы живем в дурдоме»

В этой клинике все больны по-своему

Трюки режиссер испытывал на себе

Актеры побили собственные рекорды



Пришлось сыграть роль матраса

– Каирский международный фестиваль экспериментального театра – престижный государственный фестиваль в Египте, один из самых крупных в Арабском регионе, – рассказывает руководитель литературно-драматургической части Харьковского государственного академического украинского драматического театра им. Т.Г. Шевченко Маргарита Корнющенко. – На этот фестиваль приглашают театральных специалистов из арабского мира и Европы. Когда пришло предложение об участии в фестивале, мы подали в заявке «Калигулу» по пьесе Альбера Камю в постановке Александра Ковшуна. Нам показалось, что этот спектакль соответствует формату фестиваля, и мы не ошиблись – попали в десятку.Театр Шевченко участвовал в египетском фестивале впервые. Тем не менее харьковский «Калигула» прошел серьезный отбор, а после первого же показа уверенно заявил о себе как один из сильнейших. Харьковский театр победил в трех главных номинациях: трагифарс «Калигула» получил Гран-при фестиваля, лучшим режиссером признали постановщика спектакля Александра Ковшуна, а лучшим исполнителем мужской роли – Максима Стерлика, сыгравшего Калигулу. Бонусом стали денежные премии победителям, причем для харьковской команды они были полной неожиданностью.– На фестиваль было подано около 350 заявок, участвовали очень сильные команды из Германии, Швейцарии, Греции, Туниса, Палестины, Судана, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Индонезии, Египта, – рассказывает режиссер спектакля Александр Ковшун. – Я не ставил перед собой задачу победить. Мы просто хотели сыграть и показать высший пилотаж – то, что мы умеем. Но так вышло, что мы получили все главные премии – Гран-при, за режиссуру, за актерскую игру. Это очень-очень приятно. О денежных премиях я понятия не имел и даже не интересовался эти м. Я участвовал во многих фестивалях и ни на одном из них премии не предусматривались.Спектакль «Калигула» очень непрост.– Главная тема – тема диктатора, человека, который утрачивает связь с реальностью, – говорит Александр Ковшун. – Небожители находятся в каком-то другом, виртуальном и параллельном мире, создают свои фантазии, выстраивают схемы, а о той реальности, в которой живут 99,9% населения, они понятия не имеют. Более того, не интересуются этим.Неоднозначен и главный персонаж спектакля. Калигула – античный император и один из самых жестоких тиранов в истории человечества.– Однако в спектакле нет ничего от эпохи, откуда «родом» герой, равно как и пьеса Камю совсем не о Древнем Риме, – отмечает Маргарита Корнющенко. – Если законы добра не срабатывают – любовь часто граничит с изменой, честь проигрывает коварству, смерть уносит лучших, – почему бы не ввести законы зла? Так решил Калигула после смерти любимой сестры. Жизнь героя, его окружения и всего государства становится страшной до абсурда, абсурдной до смешного, смешной до безумия.Максима Стерлика с его Калигулой признали на фестивале лучшим исполнителем мужской роли.– На самом деле Калигула очень человечный и понятный, – считает актер.– У всех людей бывают проблемы, но они по-разному их решают. А этот человек, имея безграничную власть, стал решать проблемы именно таким образом. Человек, управляющий государством, сходит с ума. Аллегория в том, что тем, кто управляет нашим государством, нужно бы проходить психологические тесты или исследования, так как разные травмы накладывают отпечаток на психику человека , и он начинает вести себя определенным образом. Камю в своей пьесе подразумевал Гитлера, но и в наше время хватает разных проявлений открытой или скрытой тирании, которая имеет разные последствия.Калигула в пьесе – не совсем исторический персонаж. Это размышления персонажа о своих действиях. И в этих размышлениях Калигула делает свои выводы.– Калигула – не абсолютное зло, которое мы понимаем в остаточном явлении: он к этому приходит, размышляя, – говорит Максим Стерлик. – Мне кажется, что Калигула уже находился в другом измерении, шагнул дальше в каком-то развитии и, получив собственный духовный опыт, начал рушить то, на чем держится материальный мир. То, в чем, на его взгляд, нет никакого смысла – мир, где есть смерть, где все равно будут несчастные, мир, в котором нет выхода. С одной стороны, насилие ничем нельзя оправдать, но, с другой стороны, если посмотреть на жизнь как на обычное банальное существование, в ней тоже теряется смысл. Пьеса Камю была издана во время Второй мировой войны, когда все было разрушено, и автор вложил в нее много философских размышлений. В пьесе встают вопрос за вопросом, а однозначных ответов нет. Сложность драматургического материала и спектакля в том, что приходится думать, размышлять, включаться в процесс. «Калигула» – это не спектакль выходного дня.Действие происходит в психиатрической клинике: больничная каталка, операционная лампа, вместо стен – матрасы, патриции облачены не в античные тоги, а в больничные халаты.– Все, что происходит вокруг нас, напоминает мне психушку – от верхушки власти до самых ее низов. Включаешь телевизор – и нет вопросов. Я часто слышу фразу: «Мы живем в дурдоме», – делится Александр Ковшун. – Почему бы не использовать ее как прием для постановки спектакля? Форма спектакля – политический фарс, очень яркий эмоционально, гипертрофированный. В постановке нет сценического реализма. Все на максимуме, на пределе эмоций.По словам Маргариты Корнющенко, медперсонал разыгрывает для императора дворцовые интриги, поэтические состязания, интеллектуальные беседы, безумные оргии, веселые богослужения. Калигулу окружают гипертрофированные персонажи: адские врачи психбольницы, старый патриций извращенец Сенектий, гиперактивный горбун патриций Лепидий, истошно орущий псих Муций, законник Керея, который истово молится на конституцию и «тонизирует» себя пилюльками экстази, жена Калигулы Цезония – она же похотливая медсестра в мини-халатике и красном нижнем белье.– В финале Калигула уже не человек, а истерично смеющееся Нечто с клоунским носом, оскалом Джокера и в треуголке Наполеона, – говорит Маргарита Корнющенко. – Мы становимся свидетелями жестокого эксперимента. В закрытое пространство психбольницы помещают неподготовленного человека и убеждают, что теперь он наделен безграничной властью.«Калигула» – сложная и глобальная тема, но Александр Ковшун уверяет, что постановка спектакля давалась очень легко.– Я находился в своей стихии, – признается режиссер. – Люблю заниматься «театральным» театром – ярким, фантазийным, придуманным. Тогда это будет искусство, а не просто передача текста с эмоциями. У нас сейчас редко встречается столь гипертрофированная форма. Сейчас в нашем театре в основном такая тенденция – требовать от артистов глубокого психологического проживания с определенной долей пафоса и пытаться сделать это правдой жизни. У меня совсем другой подход, меня интересует прежде всего форма существования на сцене. Я стремлюсь донести содержание темы через пластику, голос, искусственную эмоцию, через каждого персонажа отдельно. В «Калигуле» все персонажи имеют свою знаковую структуру.Артистов удалось настроить на легкость и кураж.– Во-первых, я подобрал актеров, которые готовы к восприятию моей эстетики. Они знают, что я люблю почудить на сцене, всегда предлагаю экстремальные условия. Изучив проект, я готовил команду, и не все прошли так называемый кастинг. Меня интересовала прежде всего форма существования на сцене, и я неделю проводил своеобразное тестирование – изучал, как актеры воспринимают мои пояснения, аргументы, прелагаемую форму. В театре важно подобрать людей одной крови, которые будут доверять режиссеру и с которыми он сможет осуществить свой замысел, – отмечает постановщик. – Перед каждым спектаклем я провожу «настройку инструмента». Наши артисты изо дня в день работают в разных репертуарных спектаклях, с разными режиссерами и разными подходами к сценическому существованию. Приходя в спектакль «Калигула», актеры бессознательно привносят в него оттенок психологического театра, и начинает лезть пафос. Не легкость и умение посмеяться над всем и над самим собой, а пафосные интонации. И тогда спектакль не складывается – теряет свою форму.И без того непростой спектакль насыщен еще и трюками, и они стали одной из ярких фишек спектакля. Но прежде чем озадачить трюками актеров, режиссер провел испытания на себе.– В постановках спектаклей я иду до конца, до предела. Многое испытываю на себе: можно поставить любые задачи, но они могут быть физически неосуществимыми. Я попробовал – работает. Испытал на себе и трюки Калигулы – прыжки на два метра в высоту. Мне было нормально, появился кураж, – делится Александр Ковшун. – Сначала артисты понемножку начали залезать на стены, потом разогрелись, раскрутились, разбегались и стали летать. Можно было даже делать стенку выше. Вначале мы тренировались, как выполнять трюки технично, как преодолевать стены, как о них биться, пролезать через них и прыгать, чтобы не удариться, не травмироваться, не порвать матрасы. Сейчас это выглядит как надо – легко, комфортно, классно. Зрителей удивляет легкость, с которой артисты работают в спектакле, как преодолевают выстроенные стены. Кто-то летает, кто-то прыгает, а кто-то проходит сквозь стены. Например, законник Керея пишет законы и никогда не преодолевает препятствия. Он проходит сквозь стены – и исчезает. К концу спектакля артисты уже устают прыгать и из последних сил взбираются на стены. Это выглядит смешно. Такой спектакль нельзя делать серьезно. Театр – это иллюзия, игра, а играть нужно легко и весело.В Каире команде театра Шевченко пришлось пройти дополнительные экзамены на прочность. Сюрпризы преподнесли декорации. Первой неожиданностью стали деревянные конструкции, на которых вертикально крепятся матрасы. Габаритные «стены» психушки остались в Харькове – их заново создавали в Египте, и когда шевченковцы прибыли в Каир, выяснилось, что стены «выросли» на десять сантиметров.– Эстетически это не нарушило картинку, а выступающие на десять сантиметров деревянные планочки прибавили динамики, – рассказывает Александр Ковшун. – Артисты у меня опытные: взяли наждачечку, аккуратненько почистили стенку в тех местах, где они ее перепрыгивают, подготовили территорию, что-то замотали, чтобы нигде не удариться. Но ясное дело – память мышц работает на два метра, а тут поставили два метра десять сантиметров – олимпийскую для нас высоту. Чтобы не утратить легкости трюков, перед спектаклем артистам пришлось не тексты повторять, а бегать и прыгать через стену. Однако все получилось прекрасно – ноги подлетали до самых софитов.Максим Стерлик – не новичок в трюках: актер не раз выполнял их в разных спектаклях, но прыжок на два метра десять сантиметров в Каире стал его театральным рекордом.– Мы с ребятами шутили: это как прыжки с шестом. Если есть рекорд два метра, а дополнительные сантиметры – уже преодоление. Казалось бы, что такое десять сантиметров – чуть больше спичечного коробка. А по факту пришлось включать еще какие-то резервы, – признается Максим Стерлик.Другой подвох устроил матрас (к слову, матрасы не только создают атмосферу психушки, но и защищают артистов от травм во время трюков). В Харькове эти детали декораций вели себя надежно, а вот в Египте один из матрасов не выдержал свалившихся на него испытаний и в финале спектакля начал сдуваться.– Картинка сразу испортилась бы, но патриций Сергей Гусев кинулся на амбразуру и практически сыграл матрас. В постановке нет пауз, и Сергей фактически спас финал. Ему удалось как-то закрепить несчастный матрас на стене. Он одновременно цеплял разорванный матрас, придерживал его, закрывал собой и при этом еще говорил свои реплики. Он сделал так, что общую картинку небольшое недоразумение не испортило, – рассказывает Александр Ковшун.Жюри поставило харьковскому «Калигуле» высшие баллы, и африканские зрители тоже приняли спектакль.– Система координат в спектакле публике была понятна, и «Калигула» был принят. Я ничего не конкретизировал, поэтому спектакль актуален в контексте социально-политической истории не только в Украине. Его воспринимают везде, потому что диктат человека, утратившего связь с миром, напоминает психиатрическую больницу, – говорит Александр Ковшун.Шевченковцев уже пригласили участвовать в следующем фестивале. И, к слову, харьковский театр не только показал класс на египетской сцене. В рамках фестиваля наши актеры провели для студентов театрального факультета Бадрского университета в Каире мастер-классы и тренинги. Египетские студенты стали поклонниками театра Шевченко. Мастер-классы проходили еще до объявления победителей, и когда студенты узнали о победах театра, засыпали педагогов звонками и сообщениями с поздравлениями. Бадрский университет и театр Шевченко намерены продолжить сотрудничество.Поездка на фестиваль стала возможной благодаря финансовой помощи украинских меценатов, посольства Украины в Египте и Бадрского университета в Каире.