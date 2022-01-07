«Sale», «Скидки до 70 %», «Три вещи по цене двух» – в харьковских магазинах стартовал новогодне-рождественский сезон распродаж. Как не клюнуть на уловки маркетологов и не купить лишнего, разбирался «Вечерний Харьков».

Чтобы не поддаться всеобщему ажиотажу и не прихватить «красивый торшер почти даром» в придачу к нужному утюгу, финансовый эксперт Марина Хоша рекомендует начать с планирования покупок и распределения семейного бюджета.– Составьте список того, что бы вы хотели бы купить, и распределите его по степени значимости. Например, у вас нет зимней куртки или барахлит компьютер, который необходим для работы и учебы. Это можно внести в перечень самого необходимого, – делится она с читателями «Вечернего Харькова». – Затем определяемся с бюджетом – решите, сколько вы готовы потратить без ущерба для семьи. Если мы планируем бюджет, то учимся уже и руководить им.Эксперт рекомендует откладывать деньги на акционный шопинг заранее – так распродажное безумие пройдет легче для бюджета. Марина Хоша также предостерегает от потребительских кредитов в период распродаж.– Продавцы на распродажах активно привлекают к своим акциям банки, которые готовы предоставить финансовую помощь всем участникам. Конечно, не бесплатно. Не берите кредит во время акции в надежде, что скидки «отобьют» проценты. Не «отобьют». Ведь в данном случае «сэкономил» – не то же самое, что «заработал», – говорит Марина Хоша.Следующий шаг, который позволит избежать импульсных покупок, – мониторинг цен. Ведь бывает так, что магазины просто создают иллюзию скидок.– Мониторим цены на те товары или подарки, которые хотим приобрести. Очень много товаров продается онлайн и отследить их стоимость на сайте несложно, – продолжает Марина Хоша. – Ведь нередко продавцы заманивают шопоголиков впечатляющими скидками — 70–80% от первоначальной цены. На деле же может оказаться, что товара либо уже нет, либо его стоимость завысили перед распродажей. Например, сегодня товар продают за 100 гривен со скидкой 50%, то есть вчера он обошелся бы якобы в 200 гривен. Только здесь есть нюанс: позавчера он без скидки стоил 70 гривен. И человек, который не в курсе, сколько стоил товар на самом деле, поддавшись импульсному спросу, покупает, образно говоря, за десять гривен то, что вчера стоило пять. Однако у крупных брендов действительно можно отследить некоторые категории товаров и приобрести их чуть ли не даром – с огромной скидкой. В конце года они избавляются от залежавшегося товара, освобождая место в новом сезоне для свежих трендов.Магазины одежды частенько используют акции «Три вещи по цене двух». Причем с годами цифры в объявлении становятся больше, уже можно даже встретить предложения «Шесть вещей по цене трех».– На первый взгляд, акция кажется выгодной. И она будет таковой, если вы в восторге от ассортимента магазина и легко найдете себе шесть идеальных вещей примерно одинаковой стоимости. Иначе сэкономить не получится. В таком случае можно объединиться с кем-нибудь и совершить покупку на один чек. Акция при этом сработает, а расходы можно поделить, – подсказывает Марина Хоша.А чтобы в дни распродаж не терять время, обшаривая все магазины, эксперт советует составить маршрутную карту.– Если вы все-таки вошли в раж и купили третью кофточку в придачу к двум аналогичным в гардеробе, то просто сдайте ее обратно в магазин, – подсказывает Марина Хоша. – Купленные по акции незапланированные вещи можно вернуть в обычном порядке. Главное — сохранить чек и не нарушить целостность товара. Помните: если вещь стала дешевле, это вовсе не значит, что она стала нужнее.Резюме следующее: если покупки заранее спланировать, промониторить цены, научиться управлять своими ресурсами, то вполне можно избежать импульсивных покупок и лишних затрат.