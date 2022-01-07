Устали от праздничного застолья и безделья? Тогда поднимайтесь с дивана, надевайте коньки и айда на каток! Не забудьте захватить ковид-сертификат или свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также документ, удостоверяющий личность. Дети допускаются без ограничений.

Самая большаяУкраины площадью 2400 квадратных метров –. Кататься можно как на своих коньках, так и взять их в пункте проката, там же есть возможность оставить личные вещи.Купить билеты предлагают онлайн или непосредственно в кассе. При заказе онлайн аренда коньков обойдется в 150 гривен, если оплачивать на кассе — в 170 гривен. Бесплатно покататься со своими коньками уже не получится — в новом сезоне за эту услугу придется заплатить 50 гривен. Воспользоваться ею можно до 11.30 ежедневно. Бесплатно выдают коньки только детям до 12 лет. Дети до семи лет допускаются исключительно в сопровождении взрослых. При необходимости посетители катка могут нанять инструктора: помощник фигуриста — 100 гривен в час/сеанс; инструктор — 150 гривен за полчаса. Время катания — 40 минут, сеансы начинаются в начале каждого часа.Время работы катка: в будни — с 10.00 до 22.00, в выходные — с 9.00 до 22.00. Каток будет работать до марта.(ул. Академика Павлова, 44б) – популярный каток в ТРЦ «Французский бульвар», куда любят приходить большими компаниями и с детьми, где устраивают представления и делают предложения руки и сердца. Здесь могут выходить на лед малыши: в прокате доступны коньки с 26-го размера и поддерживающие стойки.Сеанс катания длится 45 минут, после чего действует поминутная оплата.В будние дни с 10.00 до 15.00 – 130 гривен, с 15.00 до 23.00 – 140 гривен. В выходные и праздничные дни с 10.00 до 15.00 – 150 гривен, с 15.00 до 23.00 – 160 гривен.Дети до 12 лет: будни с 10.00 до 15.00 – 104 гривны, будни с 15.00 до 23.00 – 112 гривен, уик-энды и праздники с 10.00 до 15.00 – 120 гривен, с 15.00 до 23.00 – 128 гривен.Для школьников, студентов при наличии удостоверения скидки действуют только в будние дни: с 10.00 до 15.00 – 104 гривны, с 15.00 до 23.00 – 112 гривен.Помощь инструктора – 170 гривен. Аренда поддерживающей стойки для ребенка – 90–100 гривен, также в залог нужно оставить 200 гривен. Аренда защиты – 30 гривен.На сайте катка можно скачать и распечатать флаер для безлимитного катания на целый день за 160 гривен в будни и за 180 гривен в выходные дни.Каток работает с 10.00 до 23:00.(ул. Героев Труда, 9) – каток в ТРЦ «Дафи» позиционирует себя как профессиональная ледовая арена, но доступна и для обычных посетителей. До 9 января вечером в выходные и праздничные дни на катке устраивают дискотеки – сеансы массового катания под зажигательную музыку в сопровождении светового шоу. Сеанс катания длится45 минут.Для взрослых и детей цена одинаковая – 150 гривен в любой день. Аренда "пингвина" – 70 гривен, защиты – 20 гривен.Время работы: с 9.00 до 20.30–21.30 согласно расписанию.