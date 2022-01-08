Перед Новым годом и Рождеством каждый раз впадаю в ступор, потому что нужно покупать презенты множеству людей – родственникам, друзьям, отдельным коллегам. Кому что подарить? Как вообще выбирать подарки и что делать, если ничего дарить не хочется? Неонила А.

Никогда не дарите деньги

Пожелания имеют свойство сбываться

Умный человек с благодарностью принимает знаки внимания

— Процессы дарения бывают разными: когда хочется дарить, когда нужно дарить и когда очень не хочется, но нужно, — отвечает психолог Лилия Райченко. — Чтобы подарок не оказался лишним, желательно учитывать несколько факторов. Важно, кому вы его собиратель преподнести: хорошему знакомому, другу, начальнику, врагу, родственнику, любимому человеку (заметьте, родственники не всегда бывают любимы). Нужно учитывать интересы того, кому даришь; представлять, как подарок впишется в его жизнь или быт; учитывать материальное положение одариваемого, чтобы не смутить слишком дешевым или чересчур дорогим презентом. Нужно обращать внимание и на практичность подарка, дабы он не оказался в мусорном ведре или в захламленной кладовке. Если ваше материальное положение не очень, вручите что-нибудь скромное. Любой подарок — это память о вас, о том дне, когда он был получен, поэтому никогда не дарите деньги. Все, что будет куплено на них, — уже не подарок, а банальная покупка. К тому же легко полученные деньги обычно тратятся не по назначению — зачастую покупается совсем не то, что могло бы принести настоящую радость.Психолог советует вкладывать в презенты душу и сердце. Самое главное — покупать подарок только в хорошем настроении, с предвкушением радости от того, как вы будете его вручать, какое счастье и удачу он принесет тому, кто будет им владеть и какими словами вас будут вспоминать. Выбирая ту или иную вещь, представляйте себе того, кому она предназначена. Это как игра на воображение, когда вы пытаетесь отождествить себя на время с человеком, которому подбираете что-то приятное.— Если чувствуете, что вас раздражает цена, что вы не готовы дарить такую вещь только потому, что так надо; если не уверены, что получите равноценный подарок, — прекращайте себя мучить, — советует Лилия Райченко. — Так будет честно и по отношению к себе, и по отношению к тому, кому вы преподнесете наполненный раздражением и неприязнью дар. Дарить нужно только от души и от сердца, не ожидая ничего взамен. Только тогда подарок будет ценен независимо от цены и качества. Еще одно обязательное правило — всегда представляйте, с какими пожеланиями будете его вручать. Наши пожелания имеют свойство сбываться. Кстати, давно замечено: все, что желаешь другому — желаешь себе, а потому, делая подарок кому-то, вы в любом случае делаете его себе, но в будущем. Не бойтесь подарить кому-то просто улыбку или доброе слово. Однако если вы точно знаете, что человек, мягко говоря, вас недолюбливает или вы его на дух не выносите — остерегайтесь играть в Деда Мороза. Лучший подарок в таком случае — его отсутствие.Очень хорошо, если презент забавный, но только в том случае, если смеяться будет не только тот, кто его преподносит.— Подарок нужно выбирать с хорошим, добрым, настоящим юмором. Если даже какую-то безделушку вы сопроводите шуткой и уместным пожеланием — это воспримется как знак внимания и заботы. Главное, чтобы ваш юмор не был воспринят как оскорбление. Например, не стоит дарить гантели или спортивные принадлежности женщине, которая перманентно борется с лишним весом, даже если вам покажется, что это смешно, — рекомендует Лилия Райченко. — К слову, подарки нужно уметь не только дарить, но и принимать. Желательно тоже с чувством юмора и внутренней благодарностью. Тогда любая дата в календаре превратится в праздник. Поверьте, умный и достойный человек с благодарностью примет искренний знак внимания, а неумный даже в самом дорогом подношении найдет изъяны и останется недоволен.