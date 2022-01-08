Столь вопиющего факта еще не было: 150 миллионов гривен, выделенных на развитие Харьковщины, вернулись в государственный бюджет. Подобное могло произойти только в связи с непрофессионализмом областной власти. Такое мнение выразила в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат Харьковского областного совета от Блока Светличной «Разом!» Наталья Плотник.

Это должен быть бюджет развития

Программа развития должна быть целенаправленной

Депутаты не слышат людей

– Фракция Блока Светличной «Разом!» в ходе подготовки к сессии тщательно изучала главный финансовый документ, по которому целый год предстоит жить области. На момент заседания сессии бюджет был очень сырой. Он не отвечает потребностям 2022 года. Но с учетом того, что по бюджету нужно жить нашим коммунальным предприятиям, нашим людям, и очень хотелось, чтобы в январе они получили зарплату, мы проголосовали за него. Однако на следующих сессиях, которые пройдут в январе и в феврале 2022 года, будут вноситься изменения в данный бюджет и наше голосование будет зависеть от того, что это за изменения. Это должен быть бюджет развития нашей территории. А сегодня он выглядит так: расписали все, что было, а на что не хватило – рассмотрим позже. Неправильный подход.– Мы действительно буквально воевали за каждую копейку, которая будет выделена работникам театрально-концертных учреждений. Это неправильно, так быть не должно. Мы настаивали: если не хватает финансов в бюджете – давайте определимся с конкретной суммой, чтобы люди знали, что вот такой объем финансирования у них есть, а остальное они должны заработать сами.Для финансирования учреждений культуры была выделена сумма в размере 75% от необходимой. Эта сумма есть. И это наша победа. Руководители заведений культуры могут распределять средства как помесячно, так и поквартально. Существуют так называемые мертвые сезоны, когда театр не работает, но люди должны получать какие-то деньги. В такие периоды финансирование должно быть немного выше, и руководители это знают. Со своими трудовыми коллективами они будут решать, как распределять выделенную сумму.Нам же как депутатам хотелось бы, чтобы руководители все-таки посмотрели в сторону зарабатывания дополнительных средств, написания грантовых программ, привлечения международных инвестиций, чтобы оставшиеся 25% заработать самостоятельно. Потому что после сессии, узнав о 75%-ном финансировании, руководители стали собирать свои коллективы и объявлять людям, что не будут выплачивать 30%-ную надбавку за академичность или переведут на сокращенный рабочий день, или отправят «на простой». То есть руководители вместо того, чтобы искать пути привлечения недостающих средств, пошли вот таким путем.– Когда мы задавали этот вопрос на заседаниях постоянных комиссий, ответ был такой: если по итогам шести или девяти месяцев работы останутся какие-то средства, то можно будет запросить. Однако не факт, что они останутся. То есть люди должны понимать: на этот год у них есть определенная сумма. И очень не хотелось бы, чтобы страдали сотрудники учреждений культуры из-за того, что руководители не видят финансового развития, а просто-напросто отправляют людей «на простой».Я считаю, что мы как депутатский корпус сделали все возможное и невозможное, чтобы отстоять финансирование заведений культуры. Но в ответ руководители театров, Департамент культуры и туризма должны поработать над оптимизацией учреждений. Оптимизация – это вовсе не сокращение штата, как считают некоторые. Оптимизация – это поиск путей, направленных на улучшение деятельности заведения. Если, допустим, в штатном расписании числится начальник отдела, мы понимаем, что это структура, в которой работает пять человек. Это может быть четыре работника, а пятый – начальник отдела или пять сотрудников, а шестой – это начальник. Неважно. Однако если есть начальник отдела, а отдела не существует, то какой он начальник? Необходимо пересмотреть штатное расписание и привести его в порядок.Однако некоторые учреждения проигнорировали предложения рабочей группы. Если нас, депутатов, просят о помощи, то и мы, в свою очередь, требуем, чтобы руководители учреждений сделали что-то полезное для своего предприятия. Нам, например, непонятно: если мы выбиваем средства для содержания учреждений, то почему руководители не используют возможности, которые им предоставляются?К слову, недавно в Харьковской областной филармонии прошел форум старост громад, который проводила Ассоциация регионального развития. Эта общественная организация арендует помещение Харьковской областной филармонии – творческого центра с богатейшей историей, на сцене которого пел Шаляпин – и проводит тут мероприятие с караваями, снопами, свинками. Неужели не было другого места для проведения такого форума.? Если мы будем приглашать европейских звезд – а они всегда смотрят портфолио организаций, куда едут, – то они увидят этих Микки Маусов, кабанчиков и скажут: «А что это вообще за заведение?». Имидж филармонии, который создавался годами, десятилетиями, страдает от проведения подобных мероприятий...Кроме того, ассоциация списала на проведение данного форума один миллион 600 тысяч гривен. Но получила ли филармония что-нибудь из этой суммы? Мы будем поднимать вопрос на ближайшем заседании постоянной комиссии. Это очень большая сумма и хотелось бы понимать, удалось ли филармонии что-то заработать или ее просто использовали как площадку для проведения мероприятия.– В Программе социально-экономического развития есть несколько вопросов, которые нас беспокоят.Первый вопрос, который мы поднимали на протяжении года, касался объектов, подающихся на финансирование. Это и ремонты, и приобретение чего-либо. В программу вошли и завершенные объекты, и объекты, которые уже непонятно сколько лет находятся на стадии завершения – и список еще расширили. Программа социально экономического развития – это, прежде всего, развитие, и она должна иметь какие-то направления.Когда Юлия Светличная была главой ХОГА, Программа социально-экономического развития каждый год отвечала какому-то направлению. Если это социальная защита, мы работали над формированием и поддержкой медицинских заведений. Если это было гуманитарное направление, мы поддерживали заведения культуры. Очень многое было сделано в то время и с точки зрения ремонтов и различных приобретений для коммунальных учреждений. Более двухсот заведений культуры были отремонтированы именно в области – сельских клубов, домов культуры и т.д.Сейчас вообще непонятно, куда направляются средства. Между тем на депутатских приемах люди озвучивают проблемы, которые требуют решения. Прежде всего это вывоз мусора – существуют проблемы с приобретением мусоровозов, на которые у громад нет средств. Также речь идет о воде – нужен ремонт водопровода. Трубы давно проржавели и люди пользуются водой, которая непригодна для питья. То есть нужно было выбрать определенное направление – либо мы боремся за экологию, либо ремонтируем водопровод во всех громадаз, либо выбираем развитие дорожной сети. А мы мечемся из стороны в сторону и в результате возвращаем 150 миллионов гривен, выделенных на развитие Харьковщины, в госбюджет. Такого вообще никогда не было!– Да. В период губернаторства Юлии Александровне было такое, что мы потратили не все средства. Например, когда строили школу в Песочине. Но там средства остались не потому, что мы сделали что-то неправильно, а за счет экономии. И чтобы не возвращать их назад в госбюджет, мы добавили определенную сумму и построили а Песочине физкультурно-оздоровительный комплекс. Не было такого, что мы не использовали и вернули. Такое может произойти только в связи с полным непрофессионализмом власти.Опять же, вернемся к онкоцентру. Выбивали-выбивали деньги, чтобы начать строительство. И вот мы возвращаем эти средства. В следующий раз, если будем просить, уже нет уверенности, что нам их дадут.– Объявлен конкурс.– Директора коммунальных заведений имели возможность один раз продлить свой контракт, но в связи с изменением в законодательстве изменилась и процедура проведения конкурсов в учреждениях здравоохранения. Депутаты воспользовались этой ситуацией и постарались уволить Скорого. Скажем так: кому-то очень нужно данное заведение. Они не думают о больных, о том, что сделал Денис Скорый со своей командой для жителей Харьковщины. С его приходом не только ремонт был проведен и современное оборудование появилось – были внедрены инновационные методы хирургического вмешательства. В частности, новая форма проведения операций на на печени. В пять раз упала смертность. И так далее и тому подобное. Множество людей выходило на пикеты в поддержку Дениса Скорого. Но ситуация в областном совете такова, что депутаты не слышат и не хотят слышать людей. Выходят на акции протеста работники театров, чернобыльцы, выходят онкобольные, которые вылечились благодаря работе команды Скорого. Однако у депутатов есть свои договоренности, и это мешает не только работе медицинского заведения, но и вообще развитию Харковщины.Целый год мы наблюдали, как назначаются на должность руководители коммунальных заведений. Конкурс прошел, остается подписать договор с человеком, который его выиграл. Но что мы видели, например, в случае с директором театра имени Пушкина Сергеем Бычко? Один раз вынесли его кандидатуру в сессионный зал – не проголосовали, второй раз...И слава богу, что на последней сессии был принят новый порядок проведения конкурсов в Харьковском областном совете.– Бюджет нуждается в изменениях, поскольку много статей, которые не были рассмотрены и внесены именно в этот проект бюджета. Тот же депутатский фонд. В 2021-м он был 500 тысяч, мы проголосовали, чтобы в 2022-м в программе местного развития эта сумма составляла миллион гривен, потому что в громадах очень много проблем, которые депутаты помогли бы решить. А в проекте бюджета данных средств не было. Разработчики проекта бюджета объяснили это тем, что в 2021 году вопрос рассматривался в апреле-мае и в 2022 году тоже будет рассматриваться в такой же период – когда придут трансферты, будут собраны налоги. И тогда уже будет понятно, увеличится ли сумма или нет.А это очень хорошая инициатива, которая помогла нашим громадам. Благодаря данным средствам депутатам удалось помочь в таких вопросах, на которые у громад просто не было средств. То есть это большой толчок для развития громад.