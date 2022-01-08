В этом году на новогодне-рождественские праздники погода порадовала харьковчан настоящей зимой. Самое время вспомнить о лыжах. Где и по какой цене в Харькове можно устроить лыжные «покатушки»?

(ул. Батумская, 16) – отличное место в Лесопарке, в пяти километрах от центра города, для прогулки с веселой компанией, свидания или отдыха всей семьей. Комплекс состоит их нескольких подготовленных широких трасс, горок и специальных мостиков для подъемов и спусков.Новичкам подойдут круги небольшой длины, для опытных лыжников есть трассы длиной в несколько километров, уходящие вглубь Лесопарка. Здесь работает детский лыжный клуб и можно покататься на снегоходах. На территории регулярно проходят различные фестивали и спортивные соревнования.База работает с 10.00 до 18:00.Прокат лыж: от 100 гривен в час. Въезд на территорию на авто – 50 гривен.( ул. Альпийская, 4) – популярный горнолыжный комплекс предлагает две трассы длиной 300 метров, два бугельных подъемника, учебный склон для новичков, сноуборд-парк и трассу для тюбингов. Есть возможность взять снаряжение напрокат.В залог можно оставить документ или 2500 гривен за детский комплект снаряжения, 3000 гривен – за взрослый. Один подъем в будний день обойдется в 40 гривен, абонемент на час – в 230 гривен, на четыре часа – в 350 гривен. За ночное катание с 23.00 до 2.00 придется выложить 350 гривен.Также здесь работает горнолыжная школа для детей и взрослых.Комплекс работает ежедневно с 11.00 до 23:00. В ночь с субботы на воскресенье кататься можно до двух часов.(ул. Альпийская, 3) имеет две основные трассы по 400 метров с бугельными подъемниками и учебную горку длиной 150 метров. Участки склона имеют разную крутизну, поэтому кататься на лыжах или сноуборде интересно как начинающим, так и профессионалам. Новичкам и детям предлагается освоить навыки катания под руководством инструктора лыжной школы на специальной учебной горке, оборудованной мини-подъемником.Те, у кого нет своего снаряжения, могут взять напрокат лыжи, сноуборд и аксессуары к ним прямо на месте. Для аренды инвентаря необходимо оставить в залог 3000 или документ. Еще здесь можно покататься на тюбингах или отработать различные трюки в небольшом сноуборд-парке с перилами, боксом и трамплином.В рабочие дни абонемент на час стоит 250 гривен, два часа – 300 гривен, три часа – 400 гривен. В выходные – 260, 300 и 400 соответственно. Абонемент на ночное катание (с 22.00 до 02.00) с субботы на воскресенье обойдется в 400 гривен.Горнолыжный комплекс работает ежедневно с 10.00 до 23.00.