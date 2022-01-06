Водитель Chevrolet, который погиб в резонансном ДТП с участием 16-летнего Николая Харьковского на пр. Гагарина, был в состоянии опьянения.

Результаты экспертизы подтвердил "Суспільному" представитель потерпевшей стороны Игорь Черняк.В свою очередь, адвокат Коли Харьковского Инна Данилова отметила, что у погибшего водителя есть две причины смерти.— Первая — телесные повреждения, полученные в ходе ДТП, вторая — сопутствующая причина смерти (общая) — сильная алкогольная интоксикация. Смертельная доза для человека, это было выпито около двух бутылок водки, — сказала Данилова.Игорь Черняк опроверг слова Даниловой о "двух причинах смерти" 58-летнего водителя Chevrolet.— Причина смерти в экспертизе одна: несовместимая с жизнью совокупная травма тела. Это медицинская терминология. Наличие алкоголя указано как сопутствующий фактор. Но это не значит, что этот фактор как-то привел к смерти, потому что это не является причиной смерти. Избежать ДТП было невозможно, это показала техническая экспертиза. Тем более он начал движение по правилам, — отметил Черняк.В прокуратуре Харьковской области официально заявили, что в крови погибшего было обнаружено 3,65 промилле.— Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с ДТП. Согласно выводу автотехнической экспертизы действия водителя автомобиля "Шевроле" соответствовали ПДД. Причиной смерти мужчины стал не алкоголь, а множественные травмы жизненно важных органов, - сообщил представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.