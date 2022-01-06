Мужчине светит от 7 до 15 лет тюрьмы.

2 января 32-летний житель Краснограда сообщил правоохранителям о том, что по месту жительства умерла его сестра. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Полицейские установили, что к смерти женщины причастен ее брат. В ходе конфликта он избил руками и ногами пострадавшую в область туловища и живота, а сам ушел отдыхать с друзьями. Вернувшись, злоумышленник обнаружил женщину мертвой.Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.