В результате обыска к задержанных изъято 66 рыболовных сеток и 180 раколовок.

5 января правоохранители с экологами обнаружили мужчину и женщину, которые ловили рыбу возле Артемовского залива с помощью сеток. У браконьеров изъяли 90 рыб и 2 сетки. Сумма нанесенного государству ущерба составила 176 900 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Оказалось, что мужчина и женщина уже попадали в поле зрения полиции. В ноябре прошлого года при патрулировании остановили автомобиль, в котором обнаружили плавсредство и 20 мешков с рыболовными сетками и рыбой. По словам 38-летней женщины и 41-летнего мужчины, рыбу они выловили на Печенежском водохранилище.Тогда полицейские изъяли 1559 рыб на сумму 1250000 гривен. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.6 января полицейские провели санкционированный обыск на территории домовладения женщины, в ходе которого изъяли 66 рыболовных сеток и 180 раколовок.Злоумышленникам грозит до 3 лет ограничения свободы.