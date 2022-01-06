Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.6 января в Богодуховский отдел полицилии обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила тело 38-летнего сына с резаной раной шеи. Также из дома пропал мобильный телефон убитого. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.
Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 20-летний знакомый убитого, ранее судимый за корыстные преступления. Мужчина неделю назад уволился из мест лишения свободы. На его поиски был ориентирован личный состав ГУНП в Харьковской области и других областях Украины.
Через 4 часа полицейские нашли и задержали мужчину. Он признался, что 3 января вечером пришел в гости к знакомому, они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. Гость взял со стола кухонный нож и нанес им удар в шею хозяину. От полученного ножевого ранения он скончался. Злоумышленник забрал у убитого мобильный телефон и нож, которым совершил преступление.
Проводится досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
С прокуратурой согласовывается вопрос об открытии дополнительного уголовного производства по признакам ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Напомним, в Харьковской области брат забил сестру до смерти.