Теперь гражданину Молдовы грозит тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.

Инцидент произошел 5 января около 11:00 по Александровскому проспекту. Владелец оставил авто у дома на 20 минут, а вернувшись обнаружил, что его нет и вызвал правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Через полтора часа полицейские нашли разыскиваемый автомобиль у дома по улице Бекетова. За рулем транспортного средства находился ранее судимый 25-летний гражданин Республики Молдова, а на пассажирских сиденьях 47-летний мужчина и 39-летняя женщина.Похитителя подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.