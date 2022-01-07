7 января регион снова оказался среди лидеров по новым случаям заболевания коронавирусной инфекцией.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 652 случая коронавирусной инфекции, 182 человека выздоровели, 5 - скончались.
Так, по состоянию на 7 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 244877 случаев заболевания, 231945 человек выздоровели, 6412 - скончались.