Тело новорожденного ребенка обнаружили у подъезда дома по улице Есенина.Как сообщают в областном главке полиции, об ужасной находке правоохранителям сообщили накануне вечером, 6 января.
К месту вызова сразу же выехало руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции, которые сразу же начали опрашивать жителей домов и изучать записи камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий предварительно удалось выяснить, что мать ребенка – 22-летняя студентка-иностранка, которая проживала в доме, где обнаружили тело младенца. Сейчас женщину госпитализировали в больницу, а тело малыша направили на экспертизу, которая должна установить причины смерти.
По факту трагедии в полиции открыли уголовное производство по статье за преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что ранее под Харьковом в ДТП погиб шестимесячный ребенок.